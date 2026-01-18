18 जनवरी 2026,

रविवार

क्रिकेट

3 रन और बना लेते तो टूट जाता न्यूजीलैंड के वनडे इतिहास का बड़ा रिकॉर्ड, मिचेल-फिलिप्स ने जोड़े 219 रन

India vs New Zealand: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दूसरा शतक जड़ने वाले डेरिल मिचेल ने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर इंदौर वनडे में 219 रन की साझेदारी की।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 18, 2026

डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स (फोटो- IANS)

IND vs N 3rd ODI Update: इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के नाम रहा था। अब तीसरा मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। शुरुआती तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार शतक जड़ दिए। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। यह चौथे विकेट के लिए न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही।

विलियमसन-लैथम के नाम है रिकॉर्ड

इससे पहले केन विलियमसन और टॉम लैथम ने साल 2022 में भारत के खिलाफ ऑकलैंड में 221 रनों की नाबाद साझेदारी की थी। अगर इस मुकाबले में डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी तीन रन और जोड़ लेती, तो यह न्यूजीलैंड के लिए चौथे विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी बन जाती।

आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट में चौथे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भारत के मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा के नाम है, जिन्होंने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 275 रन जोड़े थे। इसके बाद मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में 260 रनों की साझेदारी की थी।

चौथे विकेट के लिए युवराज सिंह और एमएस धोनी ने इंग्लैंड के खिलाफ कटक में 256 रन जोड़े थे। इस सूची में साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस और डेविड मिलर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 252 रनों की साझेदारी की थी। वहीं, रिकी पोंटिंग और एंड्रयू साइमंड्स ने 2006 में श्रीलंका के खिलाफ सिडनी में 237 रन जोड़े थे।

58 रन पर गिर गए थे कीवी टीम के 3 विकेट

आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे में ग्लेन फिलिप्स ने 88 गेंदों में 106 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्हें अर्शदीप सिंह ने केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद डेरिल मिचेल भी आउट हुए। मिचेल ने 137 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्हें मोहम्मद सिराज ने कुलदीप यादव के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। एक समय न्यूजीलैंड की टीम 58 रन पर तीन विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, लेकिन मिचेल और फिलिप्स की दोहरे शतक की साझेदारी ने न्यूजीलैंड की पारी को पूरी तरह संभाल लिया।

