3 रन और बना लेते तो टूट जाता न्यूजीलैंड के वनडे इतिहास का बड़ा रिकॉर्ड, मिचेल-फिलिप्स ने जोड़े 219 रन

IND vs N 3rd ODI Update: इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के नाम रहा था। अब तीसरा मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। शुरुआती तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार शतक जड़ दिए। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। यह चौथे विकेट के लिए न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही।