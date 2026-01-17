17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo

icon

video_icon

epaper_icon

क्रिकेट

रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर विराट कोहली, इंदौर में सहवाग को भी पछाड़ने का मौका

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां विराट कोहली शतक जड़ इतिहास रच सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 17, 2026

Virat Kohli and Shubman Gill

IND vs NZ के बीच खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल (Photo - BCCI@X)

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। जो भी टीम तीसरा वनडे जीतेगी, वह सीरीज पर कब्जा कर लेगी। इस मैच में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर सबकी नजर रहेगी।

होलकर में विराट का रिकॉर्ड

विराट का होलकर स्टेडियम, इंदौर में अब तक प्रदर्शन साधारण रहा है। विराट ने इस मैदान पर अब तक 4 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 33 की औसत से सिर्फ 99 रन उनके बल्ले से निकले हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 36 रन रहा है। ऐसे में जब विराट रविवार को इस मैदान पर उतरेंगे, तो अपने पुराने रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहेंगे।

इंदौर में रहने वाले फैंस भी चाहेंगे कि विराट एक यादगार पारी खेलें, क्योंकि इस मैच के बाद वह बतौर खिलाड़ी स्टेडियम में कब लौटेंगे, इस पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए विराट रविवार को अपने और अपने फैंस के लिए इस मुकाबले को यादगार बनाना चाहेंगे।

विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाले विराट ने न्यूजीलीलैंड के खिलाफ इस सीरीज के पहले मैच में भी 93 रन की पारी खेल देश को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरे वनडे में कोहली सिर्फ 23 रन ही बना सके थे।

विराट कोहली के पास रविवार को वीरेंद्र सहवाग और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने का मौका होगा। सहवाग, पोंटिंग और कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6-6 शतक लगाए हैं। अगर कोहली तीसरे वनडे में शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह वनडे में कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट पहले वनडे में यह मौका चूक गए थे।

विराट कोहली के साथ ही पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के पास भी इंदौर में बड़ी पारी खेलकर अपने फैंस को रोमांचित करने का मौका होगा। रोहित पिछले दोनों वनडे मैचों में अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में कामयाब नहीं रहे हैं।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

17 Jan 2026 05:20 pm

