रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर विराट कोहली, इंदौर में सहवाग को भी पछाड़ने का मौका

विराट कोहली के पास रविवार को वीरेंद्र सहवाग और रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने का मौका होगा। सहवाग, पोंटिंग और कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6-6 शतक लगाए हैं। अगर कोहली तीसरे वनडे में शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह वनडे में कीवी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट पहले वनडे में यह मौका चूक गए थे।