IND vs NZ 3rd Test मैच कहां खेला जाएगा? IND vs NZ 3rd Test मैच मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेला जाएगा। IND vs NZ 3rd Test मैच कितने बजे से शुरू होगा? IND vs NZ 3rd Test मैच 1 नवंबर को भारतीय समयानुसार, सुबह 9.30 बजे से शुरू होगा। इससे आधा घंटे पहले दोनों टीमों के कप्‍तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे।

IND vs NZ 3rd Test का लाइव टेलीकास्‍ट कौन से चैनल पर देख सकते हैं? IND vs NZ 3rd Test का टीवी पर लाइव प्रसारण आप स्पोर्ट्स18 नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख सकते हैं।