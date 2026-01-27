भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)
IND vs NZ 4th T20 Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार 28 जनवरी 2026 को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ये सीरीज पूरी तरह भारत के कंट्रोल में है, उसने पहले ही तीन मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है, जबकि दो मैच बाकी हैं। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम 5-0 से क्लीन स्वीप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले मोमेंटम बनाना चाहते हैं। वहीं, दूसरी ओर न्यूजीलैंड पर काफी दबाव है। वनडे सीरीज जीतने के बाद कीवी टीम टी20 बुरी तरह संघर्ष कर रही है।
वाईएस राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों के लिए अच्छा माना जाता है और यहां खूब रन भी बनते हैं। यहां सतह से अच्छी गति और उछाल मिलती है, जिससे रन बनाना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि बड़ी बाउंड्री एक चुनौती पेश कर सकती हैं, लेकिन यह आमतौर पर ज्यादा रन बनने वाला मैदान रहा है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 148 है। जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर 215 रन तो सबसे कम स्कोर 82 रन है।
इस स्टेडियम में रन चेज करने वाली टीम को अतिरिक्त फायदा मिलता है, क्योंकि दूसरी पारी में संभावित ओस पीछा करने वाली टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकती है। इस मैदान पर अब तक 4 टी20 इंटरनेशन मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 3 लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते हैं। ऐसे में टॉस यहां बॉस की भूमिका में रहेगा।
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।
डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जेम्स नीशम, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, टिम रॉबिन्सन, बेवन जैकब्स और ज़ैकरी फाउल्क्स।
