IND vs NZ 4th T20 Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार 28 जनवरी 2026 को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। ये सीरीज पूरी तरह भारत के कंट्रोल में है, उसने पहले ही तीन मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है, जबकि दो मैच बाकी हैं। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम 5-0 से क्लीन स्वीप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले मोमेंटम बनाना चाहते हैं। वहीं, दूसरी ओर न्यूजीलैंड पर काफी दबाव है। वनडे सीरीज जीतने के बाद कीवी टीम टी20 बुरी तरह संघर्ष कर रही है।