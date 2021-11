IND vs NZ: कप्तान रहाणे ने किया कन्फर्म, श्रेयस अय्यर करेंगे पहले टेस्ट में डेब्यू

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कल भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सीरीज के आगाज करने उतरेगी। मंगलवार को भारत के लिए एक बुरी खबर यह थी कि भारत के ओपनर केएल राहुल मांसपेशी में खिंचाव के कारण आगामी दोनों टेस्ट से बाहर हो गए हैं इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि अगले टेस्ट में सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर में किसे राहुल के जगह मौका मिलेगा। सभी अटकलों को विराम लगाते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कंफर्म किया कि केएल राहुल की जगह टीम में श्रेयस अय्यर को शामिल किया जाएगा। सूर्यकुमार यादव को भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

Ajinkya Rahane confirms Shreyas Iyer will make his Test debut in the first Test against New Zealand 🇮🇳 pic.twitter.com/O0ENJY9yDz