IND vz NZ Test series: 33 साल से चले आ रहे इतिहास को बदलने भारत के खिलाफ उतरेगी न्यूजीलैंड- रॉस टेलर,जानिए क्या है पूरा मामला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 25 नवंबर से खेला जाना है। मैच शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के ऊपर जुबानी जंग तेज कर दी है ।भारत के तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने कहा - मैं और टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे जल्दी फॉर्म में वापसी करेंगे और शतक भी जड़ेंगे। इधर न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने कहा- इस बार हम इतिहास बदलने आए हैं और 33 साल से चले आ रहे भारतीय जमीन पर जीत के सूखे को खत्म करेंगे। रॉस टेलर ये यह बयान कानपुर टेस्ट से पहले किये गए प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दिया। न्यूज़ीलैंड की टीम ने अपना लास्ट टेस्ट मैच भारत की सरजमीं पर आज से 33 साल पहले जीती थी। साल 1988 न्यूजीलैंड की टीम आखिरी बार यहाँ मैच जीती थी।

