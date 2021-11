Ind vs Nz: डेब्यू टेस्ट में श्रेयस अय्यर ने लगाया अर्धशतक, भारत का स्कोर 200 के पार

कानपुर में खेले जा रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहला विकेट मयंक अग्रवाल के रूप में गिरा जो बस 13 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने गिल के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी की और लंच तक भारत के स्कोर को 82 रन तक ले गए। लंच के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम लड़खड़ा गई। चेतेश्वर पुजारा ,गिल तथा कप्तान रहाणे जल्द ही आउट हो गए। गिल ने करियर का चौथा अर्धशतक लगाया। गिल का यह अर्धशतक उनके सात टेस्ट पारियों के बाद आया था।

जैमिसन का जलवा

कानपुर के पिच पर आमतौर पर स्पिनरों का बोलबाला रहा है ।लेकिन आज के मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमिसन ने भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरीके से अपने शानदार गेंदबाजी से दबाव में रखा। इस तेज गेंदबाज ने अब तक भारत के 3 विकेट झटके हैं। दोनों ओपनर मयंक अग्रवाल ( 13 )और गिल (52) तथा कप्तान अजिंक्य रहाणे (35) को पवेलियन भेजा है।

FIFTY!@ShreyasIyer15 brings up his maiden Test 50 on his debut game 👏👏



Live - https://t.co/WRsJCUhS2d #INDvNZ @Paytm