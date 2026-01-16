16 जनवरी 2026,

क्रिकेट

श्रेयस अय्यर की चमकी किस्मत, 2 साल बाद अचानक मिली टी20 टीम में जगह, बाहर हुए ये 2 खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अब तक 51 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30 की औसत से 1104 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। हालांकि, श्रेयस अय्यर ने साल 2023 के बाद से भारत के लिए कोई भी टी20 मैच नहीं खेला है।

Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 16, 2026

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)

Shreyas Iyer in T20 Squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। श्रेयस अय्यर की टी20 टीम में 2 साल बाद एंट्री हुई है, जबकि फरवरी 2025 के बाद रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है। टी20 की टीम से वाशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा को बाहर कर दिया गया है। दोनों खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं। अय्यर को पहले 3 मैचों के लिए ही टीम में शामिल किया गया है और अगर तिलक वर्मा फिट नहीं होते हैं तो वह पूरी सीरीज में बने रहेंगे।

वर्ल्डकप से पहले आखिरी सीरीज

आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली यह टी20 सीरीज वर्ल्डकप से पहले भारतीय टीम की आखिरी टी20 सीरीज होगी। इस सीरीज के लिए किए गए ये दोनों बदलाव काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर तिलक वर्मा और सुंदर वर्ल्डकप से पहले फिट नहीं होते तो आईसीसी टूर्नामेंट की टीम में भी बदलाव हो सकते हैं।

श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अब तक 51 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30 की औसत से 1104 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक भी लगाए हैं। हालांकि, श्रेयस अय्यर ने साल 2023 के बाद से भारत के लिए कोई भी टी20 मैच नहीं खेला है और वह 2024 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा नहीं थे।

दमदार है रवि बिश्नोई का रिकॉर्ड

दूसरी ओर, रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम के लिए अब तक 42 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 61 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 7.35 का रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट सिर्फ 15.8 का है। उन्होंने दो बार चार विकेट हॉल भी लिए हैं। इसके बावजूद वह बड़े टूर्नामेंट या आईसीसी इवेंट खेलने का लगातार इंतजार करते रहे हैं। रवि बिश्नोई आईपीएल में दो टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पंजाब किंग्स के लिए डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने बाद में लखनऊ सुपर जायंट्स का दामन थामा और साल 2022 से वह लगातार इसी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं। टी20 इंटरनेशनल में 2022 में डेब्यू करने वाले बिश्नोई ने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 2 फरवरी 2025 को अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेला था।

भारत की अपडेटेड T20I टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन T20I), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई।

