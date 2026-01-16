श्रेयस अय्यर की चमकी किस्मत, 2 साल बाद अचानक मिली टी20 टीम में जगह, बाहर हुए ये 2 खिलाड़ी

दूसरी ओर, रवि बिश्नोई ने भारतीय टीम के लिए अब तक 42 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 61 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 7.35 का रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट सिर्फ 15.8 का है। उन्होंने दो बार चार विकेट हॉल भी लिए हैं। इसके बावजूद वह बड़े टूर्नामेंट या आईसीसी इवेंट खेलने का लगातार इंतजार करते रहे हैं। रवि बिश्नोई आईपीएल में दो टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पंजाब किंग्स के लिए डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने बाद में लखनऊ सुपर जायंट्स का दामन थामा और साल 2022 से वह लगातार इसी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए हैं। टी20 इंटरनेशनल में 2022 में डेब्यू करने वाले बिश्नोई ने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 2 फरवरी 2025 को अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेला था।