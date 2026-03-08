‘सिर्फ अपना 50 रन बना कर मत चले आना’, अर्शदीप सिंह ने किससे कही ये बात, वायरल हुई वीडियो

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम जहां चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने उतरेगी, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार खिताबी मुकाबले में चुनौती पेश करेगी। भारतीय टीम दो बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड को अपने पहले खिताब का इंतजार है। दोनों टीमें पूरी तैयारी कर चुकी हैं और अब मैदान पर प्रदर्शन करने और अपनी रणनीति को अमल में लाने की बारी है।