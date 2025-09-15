टीम इंडिया से मिली हार के बाद भी पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज, शोएब अख्तर ने किया खुलासा

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में टीम इंडिया से मिली हार का पाकिस्तान क्रिकेट में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब तक दोनों टीमों के बीच खेली गई 14 टी20 मुकाबले में से सिर्फ 3 बार जीत हासिल करने वाली पाकिस्तान की टीम भले ही दुबई में सूर्यकुमार यादव और कुलदीप यादव के प्रदर्शन के दम पर एक दूसरे दर्जे की टीम नजर आई लेकिन पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को इसमें भी टीम के लिए अच्छी चीज नजर आ रही है।
बता दें कि भारतीय टीम ने दुबई में रविवार को खेले गए एशिया कप ग्रुप A के मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 127 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से शाहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन बनाए तो आखिरी के ओवरों में शाहीन अफरीदी ने 4 छक्के मारकर 33 रन बनाए और पाकिस्तान को सम्मानजनकर स्कोर तक पहुंचा दिया। 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा ने आक्रामक शुरुआत दी।
अभिषेक ने शाहीन अफरीदी के पहली दो गेंदों पर, एक चौका और एक छक्के जड़कर उनके हौसले को तोड़ दिया। उसके बाद 13 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल उनसे पहले 10 रन बनाकर सैम आयूब का शिकार हो चुके थे। तिलक वर्मा ने 31 गेंदों में 31 रन बनाए। उन्हें भी सैम आयूब ने बोल्ड किया। अभिषेक शर्मा भी सैम आयूब की गेंद पर आउट हुए। भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 131 रन बनाकर सुपर 4 में एंट्री पक्की कर ली। इस मुकाबले में पाकिस्तान के जिस बल्लेबाज से सबसे ज्यादा रन की उम्मीद थी, वो 0 पर आउट हो गया और जिस गेंदबाज से विकेट की दरकार थी, वो खाली हाथ लौटा।
हालांकि पाकिस्तान के पूर्व तूफानी गेंदबाज शोएब अख्तर को इस मैच में टीम के लिए अच्छी चीज नजर आई। मैच के बाद अपनी टीम की हार से निराश शोएब अख्तर ने कहा, "हम तो पहले ही बात कर चुके थे कि पहले बैटिंग करें या बाद में बनाना 130 ही है।" हार का दर्द और टीम इंडिया से बुरी तरह टीम को पिटते देखने के बाद शोएब मुश्किल से कुछ बोल पा रहे थे। उन्होंने बताया कि इस सब के दौरान अच्छी खबर ये है कि सैम आयूब के रूप में आपको एक ऑलराउंडर मिल गया। हालांकि सैम ने पिछले 5 में से 3 मुकाबलों में खाता तक नहीं खोला है लेकिन उनकी बॉलिंग कमाल की रही है। वह अब तक 5 विकेट ले चुके हैं और पाकिस्तान की ओर से एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।