Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

टीम इंडिया से मिली हार के बाद भी पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज, शोएब अख्तर ने किया खुलासा

IND vs PAK, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई और सुपर 4 में एंट्री मार ली। भारतीय टीम अब ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 19 सितंबर को खेलेगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 15, 2025

Shoaib Akhtar on INd vs Pak
शोएब अख्तर ने भारत और पाकिस्तान मैच पर दी प्रतिक्रिया (फोटो- IANS)

IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में टीम इंडिया से मिली हार का पाकिस्तान क्रिकेट में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब तक दोनों टीमों के बीच खेली गई 14 टी20 मुकाबले में से सिर्फ 3 बार जीत हासिल करने वाली पाकिस्तान की टीम भले ही दुबई में सूर्यकुमार यादव और कुलदीप यादव के प्रदर्शन के दम पर एक दूसरे दर्जे की टीम नजर आई लेकिन पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को इसमें भी टीम के लिए अच्छी चीज नजर आ रही है।

शाहीन ने खेली 33 रनों की पारी

बता दें कि भारतीय टीम ने दुबई में रविवार को खेले गए एशिया कप ग्रुप A के मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 127 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से शाहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन बनाए तो आखिरी के ओवरों में शाहीन अफरीदी ने 4 छक्के मारकर 33 रन बनाए और पाकिस्तान को सम्मानजनकर स्कोर तक पहुंचा दिया। 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा ने आक्रामक शुरुआत दी।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला BCCI या सरकार नहीं… इस एक शख्स का था, नाम सुन चौंंक जाएंगे आप
क्रिकेट
No Shake Hands Controversy

अभिषेक ने शाहीन अफरीदी के पहली दो गेंदों पर, एक चौका और एक छक्के जड़कर उनके हौसले को तोड़ दिया। उसके बाद 13 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल उनसे पहले 10 रन बनाकर सैम आयूब का शिकार हो चुके थे। तिलक वर्मा ने 31 गेंदों में 31 रन बनाए। उन्हें भी सैम आयूब ने बोल्ड किया। अभिषेक शर्मा भी सैम आयूब की गेंद पर आउट हुए। भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 131 रन बनाकर सुपर 4 में एंट्री पक्की कर ली। इस मुकाबले में पाकिस्तान के जिस बल्लेबाज से सबसे ज्यादा रन की उम्मीद थी, वो 0 पर आउट हो गया और जिस गेंदबाज से विकेट की दरकार थी, वो खाली हाथ लौटा।

शोएब अख्तर ने किया खुलासा

हालांकि पाकिस्तान के पूर्व तूफानी गेंदबाज शोएब अख्तर को इस मैच में टीम के लिए अच्छी चीज नजर आई। मैच के बाद अपनी टीम की हार से निराश शोएब अख्तर ने कहा, "हम तो पहले ही बात कर चुके थे कि पहले बैटिंग करें या बाद में बनाना 130 ही है।" हार का दर्द और टीम इंडिया से बुरी तरह टीम को पिटते देखने के बाद शोएब मुश्किल से कुछ बोल पा रहे थे। उन्होंने बताया कि इस सब के दौरान अच्छी खबर ये है कि सैम आयूब के रूप में आपको एक ऑलराउंडर मिल गया। हालांकि सैम ने पिछले 5 में से 3 मुकाबलों में खाता तक नहीं खोला है लेकिन उनकी बॉलिंग कमाल की रही है। वह अब तक 5 विकेट ले चुके हैं और पाकिस्तान की ओर से एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

15 Sept 2025 03:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया से मिली हार के बाद भी पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज, शोएब अख्तर ने किया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.