टीम इंडिया से मिली हार के बाद भी पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज, शोएब अख्तर ने किया खुलासा

हालांकि पाकिस्तान के पूर्व तूफानी गेंदबाज शोएब अख्तर को इस मैच में टीम के लिए अच्छी चीज नजर आई। मैच के बाद अपनी टीम की हार से निराश शोएब अख्तर ने कहा, "हम तो पहले ही बात कर चुके थे कि पहले बैटिंग करें या बाद में बनाना 130 ही है।" हार का दर्द और टीम इंडिया से बुरी तरह टीम को पिटते देखने के बाद शोएब मुश्किल से कुछ बोल पा रहे थे। उन्होंने बताया कि इस सब के दौरान अच्छी खबर ये है कि सैम आयूब के रूप में आपको एक ऑलराउंडर मिल गया। हालांकि सैम ने पिछले 5 में से 3 मुकाबलों में खाता तक नहीं खोला है लेकिन उनकी बॉलिंग कमाल की रही है। वह अब तक 5 विकेट ले चुके हैं और पाकिस्तान की ओर से एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।