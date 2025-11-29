IND vs SA 1st ODI: रांची में विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक, 96 का औसत से बनाते हैं रन, धोनी के घर में गरजता है बल्ला

रांची में पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलता है (Photo - BCCI/X)
Virat Kohli at Ranchi, India vs South Africa 1st ODI: टेस्ट सीरीज में 2-0 से बुरी तरह हारने के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया लगभग फुल-स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ मैदान में उतर रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों कमान संभालने को तैयार हैं। टेस्ट सीरीज में युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाने वाली टीम इंडिया बुरी तरह लड़खड़ाई थी। ऐसे में वनडे में अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
भारत ने रांची में अबतक छह वनडे मुक़ाबले खेले हैं। इनमें से पांच मुकाबलों में विराट कोहली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। कोहली का इस मैदान पर बल्ला जमकर चलता है। यहां उन्होंने चार पारियों में 96 की शानदार औसत से 384 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और एक अर्धशतक ठोका है।
भारत को टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हार का सामन करना पड़ा है। ऐसे में वे वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगे। इस सीरीज में नियमित कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान श्रेयस अय्यर और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या नहीं खेल रहे हैं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। इसलिए बीसीसीआई ने केएल राहुल को इस सीरीज का कप्तान नियुक्त किया है।
रांची की पिच सामान्य तौर पर धीमी रहती है, जिससे हाई-स्कोरिंग मुकाबलों की संभावना कम रहती है। पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसत स्कोर 265 है, जो आधुनिक क्रिकेट के हिसाब से कम माना जाता है, पर इससे बड़ा स्कोर भी बन सकता है। पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों का प्रभाव रहेगा, उसके बाद स्पिनर्स मैच में अहम भूमिका निभाएंगे। यहां अभी तक 6 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 3 मैच जीते, 2 में हार के साथ एक मैच बिना रिजल्ट रहा।
टॉस के आधार पर, टॉस जीतने वाली टीम का जीत प्रतिशत 33.33% है जबकि टॉस हारने वाली टीम का 50% रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुल 94 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच जीते हैं और भारत के नाम 40 जीते हैं। इस पिच और टीम संयोजन को देखते हुए मैच में धीमी पारी और रणनीतिक खेल देखने को मिल सकता है, जहां स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा और कप्तान केएल राहुल की नेतृत्व क्षमता पर भी निगाहें टिकी होंगी।
वहीं मौसम की बात की जाए तो 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच के दौरान मौसम में बादलों का डेरा रहेगा, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक, बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान 13-14डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मैच के दौरान हवाएं चलेंगी, लेकिन दोपहर तक वे कम हो जाएंगी और क्रिकेट पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा।
