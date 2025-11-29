Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI: रांची में विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक, 96 का औसत से बनाते हैं रन, धोनी के घर में गरजता है बल्ला

IND vs SA: रांची में पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलता है। उन्होंने यहां अबतक पांच वनडे मैचों की चार पारियों में 96 की शानदार औसत से 384 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और एक अर्धशतक निकले हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 29, 2025

Virat Kohli

रांची में पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलता है (Photo - BCCI/X)

Virat Kohli at Ranchi, India vs South Africa 1st ODI: टेस्ट सीरीज में 2-0 से बुरी तरह हारने के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया लगभग फुल-स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ मैदान में उतर रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों कमान संभालने को तैयार हैं। टेस्ट सीरीज में युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाने वाली टीम इंडिया बुरी तरह लड़खड़ाई थी। ऐसे में वनडे में अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।

कोहली का रांची में शानदार रिकॉर्ड

भारत ने रांची में अबतक छह वनडे मुक़ाबले खेले हैं। इनमें से पांच मुकाबलों में विराट कोहली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। कोहली का इस मैदान पर बल्ला जमकर चलता है। यहां उन्होंने चार पारियों में 96 की शानदार औसत से 384 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और एक अर्धशतक ठोका है।

केएल राहुल करेंगे वनडे टीम की कप्तानी

भारत को टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हार का सामन करना पड़ा है। ऐसे में वे वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगे। इस सीरीज में नियमित कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान श्रेयस अय्यर और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या नहीं खेल रहे हैं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। इसलिए बीसीसीआई ने केएल राहुल को इस सीरीज का कप्तान नियुक्त किया है।

हाई-स्कोरिंग मुकाबले की संभावना कम

रांची की पिच सामान्य तौर पर धीमी रहती है, जिससे हाई-स्कोरिंग मुकाबलों की संभावना कम रहती है। पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसत स्कोर 265 है, जो आधुनिक क्रिकेट के हिसाब से कम माना जाता है, पर इससे बड़ा स्कोर भी बन सकता है। पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों का प्रभाव रहेगा, उसके बाद स्पिनर्स मैच में अहम भूमिका निभाएंगे। यहां अभी तक 6 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 3 मैच जीते, 2 में हार के साथ एक मैच बिना रिजल्ट रहा।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के हेड टू हेड रिकॉर्ड

टॉस के आधार पर, टॉस जीतने वाली टीम का जीत प्रतिशत 33.33% है जबकि टॉस हारने वाली टीम का 50% रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुल 94 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच जीते हैं और भारत के नाम 40 जीते हैं। इस पिच और टीम संयोजन को देखते हुए मैच में धीमी पारी और रणनीतिक खेल देखने को मिल सकता है, जहां स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा और कप्तान केएल राहुल की नेतृत्व क्षमता पर भी निगाहें टिकी होंगी।

रांची के मौसम का हाल

वहीं मौसम की बात की जाए तो 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच के दौरान मौसम में बादलों का डेरा रहेगा, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक, बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान 13-14डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मैच के दौरान हवाएं चलेंगी, लेकिन दोपहर तक वे कम हो जाएंगी और क्रिकेट पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

29 Nov 2025 04:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st ODI: रांची में विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक, 96 का औसत से बनाते हैं रन, धोनी के घर में गरजता है बल्ला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG: “हमें एरोगेंट नहीं रबिश कहो”, जानें दूसरे टेस्ट से पहले बेन स्टोक्स ने क्यों कहा ऐसा

ENG vs IND 3rd Test
क्रिकेट

IND vs SA 1st ODI Live Streaming: स्टार स्पोर्ट्स के अलावा इस चैनल पर फ्री में देख सकेंगे लाइव मैच, नोट कर लें मैच का समय

India vs South Africa
क्रिकेट

IND vs SA: वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी, भारतीय सरजमीं पर जीते हैं इतने मैच

क्रिकेट

‘घमंडी’ कहना थोड़ा ज्यादा हो गया… टीम की आलोचना के बाद बुरी तरह भड़के इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स

Ben Stokes
क्रिकेट

IND vs SA: रांची वनडे में 98 रन बनाते ही रोहित शर्मा बना देंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सचिन, द्रविड़ और कोहली के क्लब में होंगे शामिल

Rohit Sharma ODI Record
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.