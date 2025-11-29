IND vs SA 1st ODI: रांची में विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहद खतरनाक, 96 का औसत से बनाते हैं रन, धोनी के घर में गरजता है बल्ला

Virat Kohli at Ranchi, India vs South Africa 1st ODI: टेस्ट सीरीज में 2-0 से बुरी तरह हारने के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया लगभग फुल-स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ मैदान में उतर रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों कमान संभालने को तैयार हैं। टेस्ट सीरीज में युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाने वाली टीम इंडिया बुरी तरह लड़खड़ाई थी। ऐसे में वनडे में अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।