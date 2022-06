IND vs SA 1st T20: रासि वन डेर दुसौं को न खिलाने से हारी थी राजस्थान रॉयल्स IPL फाइनल, अब भारत के खिलाफ बना खलनायक

बीते कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहला T20 मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को एकतरफा अंदाज में 7 विकेट से हरा दिया।

नई दिल्ली Updated: June 10, 2022

IND vs SA 1st T20: भारत और साउथ अफ्रीका (Ind vs Sa) के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। मैच में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रासि वन डेर दुसौं और डेविड मिलर (rassie van der dussen and david miller) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 7 विकेट से जीत दिला दी। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 131 रनों की विजय साझेदारी हुई। इस मैच में रासि वन डेर दुसौं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 46 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 5 छ'क्के लगाए।

