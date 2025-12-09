साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत की प्लेइंग 11 से सैमसन-कुलदीप सहित ये खिलाड़ी बाहर

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव। (Photo source: IANS)
India vs South Africa 1st T20 Update: कटक के बाराबती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अफ्रीकी टीम ने यहां 2 मैच खेले हैं और दोनों में जीत हासिल की है, जबकि टीम इंडिया इस मैदान पर इससे पहले 3 मैच खेल चुकी है और 2 में उसे साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच में उसने श्रीलंकाई टीम को हराया था। टीम इंडिया लगातार 9 टी20 सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी इस सिलसिले को जारी रखना चाहेगी।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह।
क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी और एनरिक नॉर्किया।
टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "विकेट देखकर हम थोड़े कन्फ्यूज थे, कल यह थोड़ा ज़्यादा हरा दिख रहा था। पहले बैटिंग करके खुश हैं, इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और डिफेंड करना चाहते हैं। गेंदबाजों के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यह काफी लंबे समय तक ऐसा ही रहने वाला है। इसके बारे में ज्यादा न सोचकर, एक चुनौती के तौर पर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हमारी अच्छी सीरीज हुई, अब हम साउथ अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। यह अच्छी तैयारी है। इसका आनंद लेना चाहते हैं।
एडेन मार्करम ने कहा, "हम पहले बॉलिंग करेंगे। भारत में कंडीशंस अच्छी होने की उम्मीद है। काफी ओस है, पूरे गेम में बनी रह सकती है लेकिन बाद में थोड़ी और खराब हो सकती है। चीजें ऐसे ही काम करती हैं, बहुत सारे गेम दिमाग में खेले जाते हैं, आपको खुद को सही माइंडसेट में लाना होगा। वर्ल्ड कप के लिए शानदार तैयारी। कंडीशंस के हिसाब से, यह बहुत अच्छा होने वाला है। साउथ अफ्रीका में हम ऐसा माहौल नहीं बना सकते, इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग