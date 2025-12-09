साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत की प्लेइंग 11 से सैमसन-कुलदीप सहित ये खिलाड़ी बाहर

India vs South Africa 1st T20 Update: कटक के बाराबती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अफ्रीकी टीम ने यहां 2 मैच खेले हैं और दोनों में जीत हासिल की है, जबकि टीम इंडिया इस मैदान पर इससे पहले 3 मैच खेल चुकी है और 2 में उसे साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच में उसने श्रीलंकाई टीम को हराया था। टीम इंडिया लगातार 9 टी20 सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी इस सिलसिले को जारी रखना चाहेगी।