IND vs SA: बारिश की वजह से भारत का 11 साल का सपना हुआ चकनाचूर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवां मुकाबला रहा बेनतीजा

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज का पांचवां मुकाबला बेनतीजा रहा, बारिश की वजह से यह मैच किसी नतीजे पर नहीं निकला और पांच मैचों की T20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई

नई दिल्ली Updated: June 19, 2022 10:07:36 pm

IND vs SA 5th T20 Match: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का पांचवा मैच बारिश की वजह से बेनतीजा (NO Result) रहा। पांच मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। इस वर्षा बाधित मैच में भारत की 11 साल की तपस्या भी भंग कर दी। इस सीरीज में भारत के पास साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में 11 साल बाद सीरीज जीतने का सुनहरा मौका था लेकिन यह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। आपको बता देंगे पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले दो मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जब के तीसरे और चौथे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी

Ind vs sa 5th t20 match result

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें