IND vs SA, day 2 Tea: टी ब्रेक तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए 18/1, भारत से अब भी 12 रन पीछे

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता में खेला आज रहा है (photo - ESPNCricInfo)
India vs South Africa, 1st Test Day 2 Tea: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स पर चल रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी रोमांचक मोड़ ले चुका है। चायकाल तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 18 रन बना लिए हैं, और वे भारत की पहली पारी के 189 रनों के जवाब में अभी 12 रन पीछे चल रहे हैं। ओपनर रेयान रिकेल्टन 11 रनों पर आउट हो गए, जिन्हें भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने शिकार बनाया। उनके आउट होते ही चाय ब्रेक की घोषणा हो गई। नाबाद एडेन मार्कराम 3 रन पर क्रीज पर हैं।
इससे पहले पहली पारी में भारत ने 30 रन की मामूली बढ़त हासिल की थी। मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया 189 रन पर ऑलआउट हो गई। रिटायर्ड हर्ट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। ईडन गार्डन्स में जारी पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 159 रन पर सिमट गई। इस पारी में दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम ने 31 रन बनाए, जबकि वियान मुल्डर और टोनी डी जोरजी ने 24-24 रन जुटाए।
भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 5 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। इसके जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 189 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। 18 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (12) का विकेट गंवाने के बाद टीम इंडिया संकट में थी। इस बीच केएल राहुल ने वाशिंगटन के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।
वाशिंगटन 82 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि केएल राहुल ने 39 रन की पारी खेली। कप्तान गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। शुरुआती दो गेंदें डॉट खेलने के बाद अगली बॉल पर गिल ने चौका लगाया, लेकिन इस बीच उन्हें गर्दन पर दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद गिल रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए।
पंत पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 24 गेंदों में 2 छक्कों और 2 चौकों के साथ 27 रन बनाए। रवींद्र जडेजा भी 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत ने 189 के स्कोर पर अपना नौवां विकेट गंवाया, लेकिन गिल वापस बल्लेबाजी के लिए नहीं लौटे। इसी के साथ भारतीय पारी का अंत भी हो गया।
दक्षिण अफ्रीका की ओर से सिमोन हार्मर ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मार्को जानसेन ने 3 विकेट निकाले। दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल करने की होगी। सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाना है।
