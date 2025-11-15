IND vs SA, day 2 Tea: टी ब्रेक तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए 18/1, भारत से अब भी 12 रन पीछे

India vs South Africa, 1st Test Day 2 Tea: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स पर चल रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी रोमांचक मोड़ ले चुका है। चायकाल तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 18 रन बना लिए हैं, और वे भारत की पहली पारी के 189 रनों के जवाब में अभी 12 रन पीछे चल रहे हैं। ओपनर रेयान रिकेल्टन 11 रनों पर आउट हो गए, जिन्हें भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने शिकार बनाया। उनके आउट होते ही चाय ब्रेक की घोषणा हो गई। नाबाद एडेन मार्कराम 3 रन पर क्रीज पर हैं।