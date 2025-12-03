कोहली- गंभीर के बीच बढ़ा ड्रेसिंग रूम विवाद! BCCI ने इस खिलाड़ी को दी बवाल खत्म करने की जिम्मेदारी

कोहली का मानना है कि उन्हें अतिरिक्त मैचों से ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। रांची वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच रहने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कहा था, "मैं कभी भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलकर तैयारी करने में विश्वास नहीं करता।" उनकी यह सोच बीसीसीआई के मौजूदा घरेलू क्रिकेट अनिवार्यता के नियम से टकरा रही है। बोर्ड किसी एक खिलाड़ी के लिए नियम में छूट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे खिलाड़ियों में नाराजगी फैल सकती है।