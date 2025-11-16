Patrika LogoSwitch to English

IND v SA: गौतम गंभीर की यह चालाकी पड़ी भारतीय टीम पर भारी, अपने ही जाल में फसकर मैच गवां बैठा भारत

भारतीय टीम की हार का मुख्य कारण ईडन गार्डन्स की विवादास्पद पिच रही। टीम मैनेजमेंट की मांग पर क्यूरेटर ने रैंक टर्नर तैयार की, जो पहले दिन से ही स्पिनरों के लिए मददगार साबित हुई। लेकिन यही रणनीति उलटी पड़ गई और भारत यह मुक़ाबला हार गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 16, 2025

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल से चर्चा करते हुए (फोटो- IANS)

India vs South Africa test: भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में 30 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। रैंक टर्नर पिच के कारण मुकाबला महज ढाई दिन में समाप्त हो गया। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारतीय सरजमीं पर कोई टेस्ट जीता हासिल की। मेहमान टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है।

चार दिन तक पिच में नहीं डाला पानी

भारतीय टीम की हार का मुख्य कारण ईडन गार्डन्स की विवादास्पद पिच रही। टीम मैनेजमेंट की मांग पर क्यूरेटर ने रैंक टर्नर तैयार की, जो पहले दिन से ही स्पिनरों के लिए मददगार साबित हुई। लेकिन यही रणनीति उलटी पड़ गई और भारत यह मुक़ाबला हार गया। पिच की गुणवत्ता पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने खुलासा किया कि टीम मैनेजमेंट की डिमांड पर चार दिनों तक पिच पर पानी नहीं डाला गया। गांगुली ने कहा, "पिच ठीक वैसी ही थी जैसी इंडियन कैंप चाहता था। चार दिनों तक पानी न डालने से यही होता है। चीफ क्यूरेटर सुजन मुखर्जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।"

टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने अपने फ़ेवर में किया मैच

हेड कोच गौतम गंभीर 10 नवंबर को बैटिंग कोच सितांशु कोटक के साथ पिच का निरीक्षण करते नजर आए और क्यूरेटर सुजन मुखर्जी से चर्चा भी की। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर मैच अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि कोलकाता में चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करना बेहद मुश्किल होता है।

बावुमा ने खेली मैच जिताऊ पारी

दूसरी पारी में जब प्रोटियाज 100 रनों के अंदर ढेर होती दिख रही थीं, तब कप्तान तेम्बा बावुमा नेसमझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया और टीम को 153 रनों तक पहुंचाया और जीत की नींव रखी। बावुमा की यह पारी इतिहास में लंबे स्माय तक याद राखी जाएगी।

ऐसे भारत पर भारी पड़ा दक्षिण अफ्रीका

इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 189 रन बनाकर ऑलआउट हुई। भारत ने पहली पारी में 30 रन की बढ़त बनाई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 153 रन बनाए और भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा। कोलकाता की टर्निंग पिच पर इस लक्ष्य को पाना साना नहीं था। भारत की बल्लेबाजी दूसरी पारी में बेहद खराब रही और टीम दूसरे ही सत्र में 93 रन पर ऑलआउट हो गई।

Hindi News / Sports / Cricket News / IND v SA: गौतम गंभीर की यह चालाकी पड़ी भारतीय टीम पर भारी, अपने ही जाल में फसकर मैच गवां बैठा भारत

