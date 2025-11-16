IND v SA: गौतम गंभीर की यह चालाकी पड़ी भारतीय टीम पर भारी, अपने ही जाल में फसकर मैच गवां बैठा भारत

भारतीय टीम की हार का मुख्य कारण ईडन गार्डन्स की विवादास्पद पिच रही। टीम मैनेजमेंट की मांग पर क्यूरेटर ने रैंक टर्नर तैयार की, जो पहले दिन से ही स्पिनरों के लिए मददगार साबित हुई। लेकिन यही रणनीति उलटी पड़ गई और भारत यह मुक़ाबला हार गया। पिच की गुणवत्ता पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने खुलासा किया कि टीम मैनेजमेंट की डिमांड पर चार दिनों तक पिच पर पानी नहीं डाला गया। गांगुली ने कहा, "पिच ठीक वैसी ही थी जैसी इंडियन कैंप चाहता था। चार दिनों तक पानी न डालने से यही होता है। चीफ क्यूरेटर सुजन मुखर्जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।"