IND vs SA: टॉस जीतकर भारत की पहले बल्लेबाजी, शाहबाज नदीम करेंगे टेस्ट डेब्यू

रांची। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में भी भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत लिया है। कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। टीम इंडिया पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया में एक बदलाव किया गया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर शाहाबाज नदीम आज अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। शहबाज नदीम को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है। वहीं कोहली ने ईशांत शर्मा को आराम देने का फैसला किया।

कुलदीप की जगह शहबाज आए टीम में

आपको बता दें कि शाहाबाज नदीम को कुलदीप यादव की जगह टीम में शामिल हुए हैं। कुलदीप यादव कंधे की चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए थे। अगर कुलदीप चोटिल नहीं हुए होते तो इस मैच में उन्हें मौका मिलने की पूरी संभावना थी। भारतीय टीम इस मैच में भी तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर रही है।

अफ्रीकी टीम में भी दो बदलाव

वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम में भी दो बदलाव हैं। स्पिनर जॉर्ज लिंडे अपना डेब्यू करेंग तो वहीं क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते नजर आएंगे। इसके अलावा हेनरिक क्लांसेन और लुंगि एनगिडी को भी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

Big day for Shahbaz Nadeem as he is all set to make his Test debut 🇮🇳🇮🇳 #TeamIndia #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/3hfYTaVyDL