इस देश के क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया भारतीय कोच का मज़ाक, कहा – अच्छा हुआ हमारे कोच गौतम गंभीर नहीं…

गंभीर के कार्यकाल में भारत के नाम एक के बाद एक घर पर टेस्ट सीरीज हार रही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी टीम का बुरा हाल है। इस सीरीज का दूसरा मुक़ाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और यहां भी भारत की हार लगभग तय है। टीम 548 रनों का विशाल लक्ष्य चेज कर रही है और बतक 44 पर चार विकेट आउट हो चुके हैं।