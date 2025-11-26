Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इस देश के क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया भारतीय कोच का मज़ाक, कहा – अच्छा हुआ हमारे कोच गौतम गंभीर नहीं…

गंभीर के कार्यकाल में भारत के नाम एक के बाद एक घर पर टेस्ट सीरीज हार रही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी टीम का बुरा हाल है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 26, 2025

Gautam Gambhir

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Photo Credit - IANS)

Gautam Gambhir, India vs South Africa test: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गौतम गंभीर का कोचिंग कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ की जगह हेड कोच की जिम्मेदारी संभालने वाले गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। खास कर टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है और एक के बाद एक कई शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिए हैं।

भारत घर पर लगातार टेस्ट मैच हार रहा है

गंभीर के कार्यकाल में भारत के नाम एक के बाद एक घर पर टेस्ट सीरीज हार रही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी टीम का बुरा हाल है। इस सीरीज का दूसरा मुक़ाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और यहां भी भारत की हार लगभग तय है। टीम 548 रनों का विशाल लक्ष्य चेज कर रही है और बतक 44 पर चार विकेट आउट हो चुके हैं।

आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया गंभीर का मज़ाक

भारतीय टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन को देखते हुए आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर गंभीर का मजाक उड़ाया है। आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर लिखा, 'हम अपने सभी प्रशंसकों को बताना चाहते हैं कि गौतम गंभीर को हमारी राष्ट्रीय टीम का नया कोच बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वह पद पहले ही भरा हुआ है और हमने 2025 में 75% मैच जीते हैं।'

गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार ने आलोचनाओं को और बढ़ा दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई आने वाले समय में टेस्ट टीम के कोचिंग ढांचे में बदलाव करती है या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

26 Nov 2025 09:54 am

Published on:

26 Nov 2025 09:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इस देश के क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया भारतीय कोच का मज़ाक, कहा – अच्छा हुआ हमारे कोच गौतम गंभीर नहीं…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गौतम गंभीर जो चाहें कह सकते हैं… साउथ अफ्रीका के खिलाफ फेल होने पर हेड कोच को पूर्व चीफ सेलेक्टर्स ने जमकर लताड़ा

Srikkanth criticized Gautam Gambhir
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के कोच ने भारत के लिए किया इस आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल, 49 पहले हुआ था विवाद, जानें पूरा मामला

South Africa coach used 'Grovel' for India
क्रिकेट

इन हालात से मैच ड्रा करा चुकी हैं टीम इंडिया, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में चौथी पारी में खेले थे 100 से ज्यादा ओवर

क्रिकेट

IND vs SA: 25 साल से भारत ने चौथी पारी में कभी नहीं खेले 100 ओवर… क्या आज बनेगा इत‍िहास या होगा सूपड़ा साफ?

Team India at Manchester (Photo Credit- IANS)
क्रिकेट

विराट-रोहित ने संन्‍यास नहीं लिया, उन्‍हें टेस्ट से ‘हटा’ दिया गया, कोहली के भाई का BCCI पर गंभीर आरोप

Virat-Rohit were 'removed' from Tests
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.