इस देश के क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया भारतीय कोच का मज़ाक, कहा – अच्छा हुआ हमारे कोच गौतम गंभीर नहीं…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर
Gautam Gambhir, India vs South Africa test: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए गौतम गंभीर का कोचिंग कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ की जगह हेड कोच की जिम्मेदारी संभालने वाले गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। खास कर टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है और एक के बाद एक कई शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिए हैं।
गंभीर के कार्यकाल में भारत के नाम एक के बाद एक घर पर टेस्ट सीरीज हार रही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भी टीम का बुरा हाल है। इस सीरीज का दूसरा मुक़ाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और यहां भी भारत की हार लगभग तय है। टीम 548 रनों का विशाल लक्ष्य चेज कर रही है और बतक 44 पर चार विकेट आउट हो चुके हैं।
भारतीय टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन को देखते हुए आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर गंभीर का मजाक उड़ाया है। आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स पर लिखा, 'हम अपने सभी प्रशंसकों को बताना चाहते हैं कि गौतम गंभीर को हमारी राष्ट्रीय टीम का नया कोच बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वह पद पहले ही भरा हुआ है और हमने 2025 में 75% मैच जीते हैं।'
गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम का प्रदर्शन सवालों के घेरे में है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार ने आलोचनाओं को और बढ़ा दिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई आने वाले समय में टेस्ट टीम के कोचिंग ढांचे में बदलाव करती है या नहीं।
