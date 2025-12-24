वनडे इतिहास में पहली बार बना 550 से ज्यादा का स्कोर, बिहार के इस खिलाड़ी ने ठोका वैभव सूर्यवंशी से भी तेज शतक, लगी रिकॉर्ड की झड़ी

बिहार ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में ठोके 550 से ज्यादा रन (photo - BCCI domestic/X)
Bihar vs Arunachal Pradesh, Vijay hazare trophy: विजय हज़ारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 के प्लेट ग्रुप का पहला मुक़ाबला बिहार और अरुणाचल प्रदेशा के बीच खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में बिहार ने कप्तान सकिबुल गनी, आयुष लोहारुका और स्टार सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ शतक की मदद से 550 से ज्यादा रन बनाए हैं। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है।
बिहार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में छह विकेट खोकर 574 रन बनाए हैं। सूर्यवंशी ने 84 गेंद पर 16 चौके और 15 छक्के की मदद से 190, आयुष ने 56 गेंद पर 11 चौके और आठ छक्के की मदद से 116 रन और गनी ने मात्र 40 गेंद पर 11 छक्के और 10 चौके की मदद से नाबाद 128 रन बनाए। इस दौरान कप्तान गनी ने मात्र 33 गेंद पर शतक पूरा किया।
ओपनिंग करने आए वैभव ने महज 36 गेंदों पर धमाकेदार शतक जड़ा। पारी की शुरुआत से ही वैभव अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। वैभव के बल्ले से निकलने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार ही दिख रही थी। सिर्फ 36 गेंदों में शतक लगाने वाले वैभव ने 84 गेंदों पर 15 छक्के और 16 चौकों की मदद से 190 रन की पारी खेली। वैभव के पास दोहरा शतक लगाने का पूरा मौका था, लेकिन वह 27वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हो गए।
साल 2025 में अलग-अलग फॉर्मेट में कई शतक लगा चुके वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप में भी शतक लगाया था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ दोनों ही मैचों में बड़ा स्कोर बनाने में वह असफल रहे थे। फाइनल में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। भारत को पाकिस्तान ने 348 का लक्ष्य दिया था। इसके लिए वैभव का क्रीज पर लंबी पारी खेलना जरूरी था। वैभव ने शुरुआत अच्छी की थी और 10 गेंद पर 26 रन बनाए थे, लेकिन वह इस पारी को बड़ी में तब्दील नहीं कर पाए थे।
