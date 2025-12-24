राशिद खान को क्यों अपने ही देश में करना पड़ता है बुलेटप्रूफ कार में सफर? दिया चौंकाने वाला बयान

राशिद खान ने केविन पीटरसन से बातचीत के दौरान उन्हें हैरान कर दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह अफगानिस्तान में एक बुलेटप्रूफ कार में सफर करते हैं। यह कार खास तौर पर उनके लिए बनवाई गई है। उन्होंने कहा कि यह अफगानिस्तान में एक आम बात है। कई लोग सुरक्षा कारणों से वहां पर ऐसा करते हैं। इसे राशिद ने खुद बनवाया है। राशिद ने कहा, 'मैं सामान्य कार में बाहर नहीं जा सकता हूं। मुझे बुलेटप्रूफ कार में ही सफर करना पड़ता है। यह डर के कारण नहीं, हालात की मजबूरी में करना पड़ता है। यह मेरी सुरक्षा के लिए जरूरी है। कोई मुझे गोली नहीं मारने वाला है, लेकिन गलत स्थान और गलत वक्त पर कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी कई बार हुआ है कि लोगों ने मेरी कार खोलने की भी कोशिश की है।'