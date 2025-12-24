24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

राशिद खान को क्यों अपने ही देश में करना पड़ता है बुलेटप्रूफ कार में सफर? दिया चौंकाने वाला बयान

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने केविन पीटरसन के साथ हुए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है। राशिद ने बताया कि अपने ही देश में उन्हें एक बुलेटप्रूफ कार में सफर करना पड़ता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 24, 2025

Rashid Khan

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान (फोटो- ESPNcricinfo)

Rashid Khan: अफगानिस्तान के दिग्गज लेग स्पिनर राशिद खान वर्तमान में दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 गेंदाबाजों में से एक माने जाते हैं। राशिद ने इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन से उनके यूट्यूब चैनल 'द स्विच' (@kptheswitch) पर बातचीत की। इस बातचीत में राशिद ने उनके शुरुआती जीवन और अफगानिस्तान में लोगों की स्थिति के बारे में बात की। राशिद ने बताया कि उनका बचपन कैसे गुजरा और कैसे उन्हें सुरक्षा कारणों से बाहर खेलने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। ऐसे ही वाकयों में उन्होंने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में उन्हें बुलेटप्रूफ कार में सफर करना पड़ता है।

राशिद के लिए खास बनाई गई बुलेटप्रूफ कार

राशिद खान ने केविन पीटरसन से बातचीत के दौरान उन्हें हैरान कर दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह अफगानिस्तान में एक बुलेटप्रूफ कार में सफर करते हैं। यह कार खास तौर पर उनके लिए बनवाई गई है। उन्होंने कहा कि यह अफगानिस्तान में एक आम बात है। कई लोग सुरक्षा कारणों से वहां पर ऐसा करते हैं। इसे राशिद ने खुद बनवाया है। राशिद ने कहा, 'मैं सामान्य कार में बाहर नहीं जा सकता हूं। मुझे बुलेटप्रूफ कार में ही सफर करना पड़ता है। यह डर के कारण नहीं, हालात की मजबूरी में करना पड़ता है। यह मेरी सुरक्षा के लिए जरूरी है। कोई मुझे गोली नहीं मारने वाला है, लेकिन गलत स्थान और गलत वक्त पर कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी कई बार हुआ है कि लोगों ने मेरी कार खोलने की भी कोशिश की है।'

विश्व क्रिकेट में स्टार हैं राशिद

अफगानिस्तान के नंगरहार में जन्मे राशिद खान वर्तमान में दुनिया के टॉप टी20 गेंदबाजों में से एक हैं। दुनिया की कई बड़ी क्रिकेट लीग में राशिद खेलते हैं। राशिद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL), बिग बैश लीग (BBL), द हंड्रेड (The Hundred), कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) आदि में खेलते हैं। राशिद खान ने टीनएज में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख दिया था। वह अफगानिस्तान के सबसे युवा कप्तान भी बने।

ये भी पढ़ें

एंड्रयू स्ट्रॉस की तरह इन खिलाड़ियों ने भी की है लगभग आधी उम्र की लड़की से शादी, लिस्ट में दो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी शामिल
क्रिकेट
Andrew Strauss

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

24 Dec 2025 12:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / राशिद खान को क्यों अपने ही देश में करना पड़ता है बुलेटप्रूफ कार में सफर? दिया चौंकाने वाला बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बिहार ने खड़ा किया 574 रनों का स्कोर, विजय हज़ारे के इतिहास में मात्र दूसरी बार बने 500 से ज्यादा रन, देखें टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से चूके

vaibhav suryavanshi miss fastest double century
क्रिकेट

बिहार के कप्तान ने थोड़ी देर में ही तोड़ा वैभव सूर्यवंशी का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi record Broken by S Gani
क्रिकेट

वनडे इतिहास में पहली बार बना 550 से ज्यादा का स्कोर, बिहार के इस खिलाड़ी ने ठोका वैभव सूर्यवंशी से भी तेज शतक, लगी रिकॉर्ड की झड़ी

क्रिकेट

विराट कोहली की कप्तानी पर इस दिग्गज ने खड़े किए सवाल, डिविलियर्स बोले – मुझे चिढ़ होती है जब…

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.