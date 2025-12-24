राशिद खान को क्यों अपने ही देश में करना पड़ता है बुलेटप्रूफ कार में सफर? दिया चौंकाने वाला बयान

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान (फोटो- ESPNcricinfo)
Rashid Khan: अफगानिस्तान के दिग्गज लेग स्पिनर राशिद खान वर्तमान में दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 गेंदाबाजों में से एक माने जाते हैं। राशिद ने इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन से उनके यूट्यूब चैनल 'द स्विच' (@kptheswitch) पर बातचीत की। इस बातचीत में राशिद ने उनके शुरुआती जीवन और अफगानिस्तान में लोगों की स्थिति के बारे में बात की। राशिद ने बताया कि उनका बचपन कैसे गुजरा और कैसे उन्हें सुरक्षा कारणों से बाहर खेलने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। ऐसे ही वाकयों में उन्होंने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में उन्हें बुलेटप्रूफ कार में सफर करना पड़ता है।
राशिद खान ने केविन पीटरसन से बातचीत के दौरान उन्हें हैरान कर दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह अफगानिस्तान में एक बुलेटप्रूफ कार में सफर करते हैं। यह कार खास तौर पर उनके लिए बनवाई गई है। उन्होंने कहा कि यह अफगानिस्तान में एक आम बात है। कई लोग सुरक्षा कारणों से वहां पर ऐसा करते हैं। इसे राशिद ने खुद बनवाया है। राशिद ने कहा, 'मैं सामान्य कार में बाहर नहीं जा सकता हूं। मुझे बुलेटप्रूफ कार में ही सफर करना पड़ता है। यह डर के कारण नहीं, हालात की मजबूरी में करना पड़ता है। यह मेरी सुरक्षा के लिए जरूरी है। कोई मुझे गोली नहीं मारने वाला है, लेकिन गलत स्थान और गलत वक्त पर कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी कई बार हुआ है कि लोगों ने मेरी कार खोलने की भी कोशिश की है।'
अफगानिस्तान के नंगरहार में जन्मे राशिद खान वर्तमान में दुनिया के टॉप टी20 गेंदबाजों में से एक हैं। दुनिया की कई बड़ी क्रिकेट लीग में राशिद खेलते हैं। राशिद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL), बिग बैश लीग (BBL), द हंड्रेड (The Hundred), कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) आदि में खेलते हैं। राशिद खान ने टीनएज में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख दिया था। वह अफगानिस्तान के सबसे युवा कप्तान भी बने।
