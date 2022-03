IND vs SL: विकेट लेने के बाद मुस्कुराते क्यों नहीं हो?, जसप्रीत बुमराह ने दिया जवाब

India vs Sri Lanka टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली और खुद से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से खेला जाएगा।

Published: March 01, 2022 05:21:57 pm

India vs Sri Lanka: टी20 सीरीज के बाद भारत और श्रीलंका एक दूसरे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार हैं। IND vs SL टेस्ट सीरीज में दो मैच होंगे। IND vs SL पहला टेस्ट 4 मार्च (शुक्रवार) से शुरू हो रहा है। मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। भारत श्रीलंका के खिलाफ पहले ही टी20 सीरीज जीत चुका है। ऐसे में श्रीलंका के लिए इस सीरीज में जीत दर्ज कर पाना आसान नहीं रहने वाला है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने इस सीरीज से पहले पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। इस दौरान जसप्रीत बुमराह से उनसे जुड़ा एक मजेदार सवाल किया गया। जसप्रीत बुमराह से पूछा गया, 'विकेट लेने के बाद आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो?'

Jasprit Bumrah

इस सवाल का जवाब देते हुए जसप्रीत बुमराह ने कहा, 'जब मैं छोटा था तब मैं विकेट लेने के बाद बहुत जश्न मनाता था, मैं अपने जश्न की योजना भी बनाता था लेकिन, जब आप इस स्तर पर खेलते हैं तो मैं काम पर ध्यान केंद्रित करता हूं और जब टीम जीतती है तभी मैं जश्न मनाता हूं।'

वहीं विराट कोहली के 100वें टेस्ट मैच के बारे में बोलते हुए जसप्रीत बुमराह ने कहा, 'किसी खिलाड़ी के लिए 100 टेस्ट खेलना हमेशा एक विशेष उपलब्धि होती है। विराट ने इस टीम के लिए काफी योगदान दिया है और आगे भी करते रहेंगे। यह उनकी कैप पर एक और तमगा है और मैं कोहली को बधाई देना चाहता हूं - यह उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है।'



जसप्रीत बुमराह ने कहा, 'विराट कोहली के लिए यह एक बड़ा दिन होगा। भारत के लिए खेल जीतने पर ध्यान केंद्रित है हमारा। भीड़ ऊर्जा के लिए अच्छी है लेकिन यह हमारे नियंत्रण में नहीं है।' बता दें कि मोहाली में खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच में फैंस को विराट कोहली के बल्ले से 71वें शतक के निकलने का भी इंतजार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट 71वां इंटरनेशनल शतक लगा पाते हैं या नहीं।

