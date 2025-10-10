Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

टॉस के बाद गिल ने कहा पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है इसलिए उनकी टीम बोर्ड पर अच्छा स्कोर बनाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि कप्तानी मिलने से उनके भीतर अधिक बदलाव नहीं आया है लेकिन वह मानते हैं कि उनके कंधे पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आई है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है।

Siddharth Rai

Oct 10, 2025

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट आज से खेला जा रहा है (Photo - EspncricInfo)

India vs West Indies Test Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से शुरू हो गया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

टॉस के बाद गिल ने कहा पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है इसलिए उनकी टीम बोर्ड पर अच्छा स्कोर बनाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि कप्तानी मिलने से उनके भीतर अधिक बदलाव नहीं आया है लेकिन वह मानते हैं कि उनके कंधे पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आई है। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं है।

वहीं वेटइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे और टीम में इसी को लेकर चर्चा हुई है कि हम 90 ओवर खेलें। चेज ने कहा कि उनकी टीम ने सकारात्मक रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि टीम में दो बदलाव हैं, ब्रैंडन किंग और योहान लेन बाहर हैं और टेविन इमलाक और एंडरसन फ़िलिप को टीम में जगह मिली है।

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत :- यशस्वी जायसवाल, के एल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज :- जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉलस, टेविन इमलाक, रॉस्टन चेज (कप्तान), शे होप, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पिएर, जोमेल वारिकन, एंडरसन फिलिप और जेडेन सील्स।

10 Oct 2025 09:36 am

