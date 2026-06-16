16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी का फिर हो सकता है श्रीलंका A से सामना, जानें इंडिया A के फाइनल में पहुंचने का समीकरण

India A Final Scenario: भारत-ए को श्रीलंका-ए के खिलाफ सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से झड़प हो गई। अब फाइनल फिर से भारत-श्रीलंका का मुकाबला हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 16, 2026

Vaibhav Suryavanshi Super Over controversy

वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से झड़प (फोटो- Sony Sports Networks)

Vaibhav Suryavanshi vs Sri Lanka A: सोमवार को दांबुला के रनगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत-ए को रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका-ए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में भारत-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका-ए की टीम ने भी 265 रन बनाकर मुकाबले को टाई कर दिया। इसके बाद सुपर ओवर खेला गया, जहां भारत-ए 18 रन के लक्ष्य के जवाब में सिर्फ 9 रन ही बना पाया।

सूर्यवंशी की हुई हाथापाई

इस दौरान वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ झड़प भी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, भारत-ए के लिए सुपर ओवर में 18 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश सेठ सिर्फ 9 रन ही बना सके। कम रोशनी की वजह से दोनों बल्लेबाज लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद हार के बाद जब भारतीय खिलाड़ी पवेलियन लौट रहे थे, तब श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने उनसे कुछ ऐसा कहा कि सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का तक दे दिया।

ग्रुप स्टेज में भारत-ए और श्रीलंका-ए दोनों मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो एक बार फिर से उनकी भिड़ंत हो सकती है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कई समीकरण बन रहे हैं।

फाइनल के लिए श्रीलंका A की स्थिति मजबूत

आपको बता दें कि श्रीलंका-ए ने लगातार दोनों मुकाबले जीतकर फाइनल की दावेदारी सबसे मजबूत कर ली है। टीम 4 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर है। वहीं भारत-ए तीन मैचों में 2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है। दूसरी ओर अफगानिस्तान-ए दो मैचों में 2 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, क्योंकि उसका नेट रन रेट माइनस में है।

अब भारतीय टीम को अगला मुकाबला 17 जून को अफगानिस्तान-ए के खिलाफ खेलना है। फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए भारत-ए को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। साथ ही टीम इंडिया को यह भी उम्मीद करनी होगी कि अगर अफगानिस्तान-ए श्रीलंका-ए को अपने आखिरी मुकाबले में हरा भी दे, तो उसका नेट रन रेट भारत से बेहतर न हो। ऐसे में श्रीलंका-ए और भारत-ए एक बार फिर फाइनल में आमने-सामने हो सकते हैं।

अफगानिस्तान बदल सकती है पूरा समीकरण

हालांकि अफगानिस्तान-ए के पास अभी दो मुकाबले बाकी हैं और वह दोनों मैच जीतकर भी फाइनल में पहुंच सकती है। ऐसे में अगर भारत-ए को अफगानिस्तान-ए के खिलाफ हार मिलती है, तो फिर अफगानिस्तान-ए और श्रीलंका-ए के बीच फाइनल खेला जाएगा।

वहीं अगर अफगानिस्तान-ए सिर्फ श्रीलंका-ए को हरा देता है और भारत-ए के खिलाफ मुकाबला हार जाता है, तो उसके फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं मुश्किल हो जाएंगी। दूसरी तरफ श्रीलंका-ए अगर अफगानिस्तान-ए के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला टाई कर लेती है या मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाता, तब भी वह फाइनल में पहुंच जाएगी। हालांकि अगर श्रीलंका-ए को बड़े अंतर से हार मिलती है, तो उसकी फाइनल खेलने की उम्मीदों को झटका लग सकता है।

IND A vs SL A: तिलक वर्मा की जिद्द की वजह से इंडिया A को हुआ नुकसान, अपायंर्स नहीं चाहते थे सुपर ओवर का गेम

ये भी पढ़ें
team india A

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

16 Jun 2026 12:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी का फिर हो सकता है श्रीलंका A से सामना, जानें इंडिया A के फाइनल में पहुंचने का समीकरण

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND A vs SL A: तिलक वर्मा की जिद्द की वजह से इंडिया A को हुआ नुकसान, अपायंर्स नहीं चाहते थे सुपर ओवर का गेम

team india A
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi: क्या वैभव सूर्यवंशी पर लगेगा 5 साल का बैन? श्रीलंकाई खिलाड़ियों से झड़प के बाद लग रहे कयास

Vaibhav Suryavanshi Fight
क्रिकेट

India A Squad Update: भारत A की टीम में अशोक शर्मा की एंट्री, IPL 2026 में की थी 150 किमी की स्पीड से गेंदबाजी

team india a squad
क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi Fight: वैभव सूर्यवंशी ने क्यों खोया आपा? श्रीलंका A के खिलाड़ियों से मैदान पर हुई लड़ाई की जानें पूरी कहानी

vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

ENG vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन घोषित, कॉक्स-बेकर को डेब्यू का मौका

England team announce for Lord's test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.