IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी का फिर हो सकता है श्रीलंका A से सामना, जानें इंडिया A के फाइनल में पहुंचने का समीकरण

इस दौरान वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ झड़प भी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, भारत-ए के लिए सुपर ओवर में 18 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश सेठ सिर्फ 9 रन ही बना सके। कम रोशनी की वजह से दोनों बल्लेबाज लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद हार के बाद जब भारतीय खिलाड़ी पवेलियन लौट रहे थे, तब श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने उनसे कुछ ऐसा कहा कि सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का तक दे दिया।