India A Squad Update: भारत A की टीम में अशोक शर्मा की एंट्री, IPL 2026 में की थी 150 किमी की स्पीड से गेंदबाजी

आपको बता दें कि ट्राई नेशन ए सीरीज में श्रीलंका, भारत और अफगानिस्तान की ए टीमें खेल रही हैं। अब तक चार मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से तीन भारतीय टीम ने खेले हैं। इनमें भारत को दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। भारत ने जीत के साथ आगाज किया था, जहां उन्होंने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में हराया था। इसके बाद अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के खिलाफ सुपर ओवर में हार के बाद टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब धुंधली दिख रही हैं।