IND A vs SL A: तिलक वर्मा की जिद्द की वजह से इंडिया A को हुआ नुकसान, अपायंर्स नहीं चाहते थे सुपर ओवर का गेम

Super Over Controversy in Tri Nation A Series 2026: ट्राई नेशन ए सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत-ए को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। सोमवार को दांबुला में खेले गए इस मुकाबले में भारत-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका-ए की टीम ने भी 265 रन बना दिए, जिससे मुकाबला टाई हो गया। मुकाबला टाई होने के बाद अंपायर्स ने दोनों टीमों को एक-एक अंक देने का फैसला कर लिया, क्योंकि खराब रोशनी की वजह से अंपायर्स सुपर ओवर नहीं कराना चाहते थे, लेकिन भारतीय कप्तान तिलक वर्मा की जिद के बाद आखिरकार सुपर ओवर कराने का फैसला लिया गया।