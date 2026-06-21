IND A vs SL A: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ ट्राई सीरीज का फाइनल, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानें नियम

खिताबी मुकाबला अगर बारिश की वजह से प्रभावित होता है या नहीं हो पाता है, तो कौन चैंपियन बनेगा? आपको बता दें कि इस ट्राई-नेशन ए सीरीज के फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ऐसे में अगर बारिश की वजह से मैच प्रभावित होता है तो 20-20 ओवर का मैच कराने की कोशिश होगी। हालांकि अगर इतना भी संभव नहीं हो पाता और मैच रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों के बीच ट्रॉफी साझा कर दी जाएगी। यानी श्रीलंका ए और भारत ए को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा।