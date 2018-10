नई दिल्ली। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत ने पहले बल्ले और फिर गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 224 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के सामने 378 रनों का लक्ष्य रखा था। विंडीज की टीम इस विशाल लक्ष्य के सामने ताश के पत्तों की तरह विखर गई और 36.2 ओवरों में 153 रनों पर ढेर होकर मैच हार गई।

