Road safety World Series 2021 Final: सहवाग और बद्री आउट, सचिन और युवराज क्रीज पर जमे

नई दिल्ली। इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के बीच रोड सेफ्टी वर्ल्‍ड सीरीज 2021 (Road Safety World Series 2021) का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। श्रीलंका लीजेंड्स ने टॉस जीतकर इंडिया लीजेंड्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। शानदार फॉर्म में चल रहे सहवाग फाइनल मैच में सिर्फ 10 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। उन्होंने एक शानदार सिक्स जड़ा और दूसरी बॉल पर सिक्स लगाने के चक्कर में आउट हो गए। नंबर पर बैटिंग करने आए बद्रीनाथ 7 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए।

युवराज ने की शानदार शुरुआत

सहवाग और बद्रीनाथ के आउट होने बाद युवराज सिंह बैटिंग के लिए क्रीज पर उतरे और उन्होंने शानदार शुरुआत की। इंडिया लीजेंड्स 2 विकेट खोकर 7.34 की रनरेट से 59 रन बना लिए हैं। युवराज और सचिन के बीच साझेदारी पनप चुकी है। युवी 10 रन बनाकर तो सचिन तेंदुलकर 22 रन बनाकर क्रीज पर टिके हैं।

मैच का रुख पलट सकते हैं ये खिलाड़ी

इंडिया लीजेंड्स की तरफ से सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों ही फाइनल में अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगे। पिछले दोनों ही मैचों में इन खिलाड़ियों के बल्ले से जमकर रन निकले हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका लीजेंड्स की तरफ से तिलकरत्ने और उपुल थरंगा भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों फाइनल में भी अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगे।

दोनों टीमों की प्‍लेइंग इलेवन

इंडिया लीजेंड्स - सचिन तेंदुलकर (कप्तान), वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, युसूफ पठान, मोहम्मद कैफ, नमन ओझा, इरफ़ान पठान, विनय कुमार, प्रज्ञान ओझा, मुनाफ पटेल, मनप्रीत गोनी।

श्रीलंका लीजेंड्स - तिलकरत्ने दिलशान (कप्तान), सनथ जयसूर्या, उपुल थरंगा, चमारा सिल्वा, चिंतका जयसिंघे, कौशल्या वीरारत्ने, नुवान कुलसेकरा, रसेल आर्नोल्ड, फरवीज़ महरूफ, दम्मिका प्रसाद, रंगना हेराथ।