श्रीलंका लेजेंड्स के खिलाफ इरफान पठान की तूफानी पारी, भारत 5 विकेट से जीता मैच

मुंबई। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज ( Road Safety world Series 2020 ) में मंगलवार को इंडिया लेजेंड्स ( India Legends ) का मुकाबला श्रीलंका लेजेंड्स से हुआ। भारत ने इस सीरीज की दूसरी जीत दर्ज की। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत की जीत के हीरो ऑलराउंडर इरफान पठान ( Irfan pathan ) रहे, जिन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 57 रनों की तूफानी पारी खेली। पठान ने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के भी लगाए।

श्रीलंका की बल्लेबाजी रही फ्लॉप

आपको बता दें कि इस मैच में इंडिया लीजेंड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 138 रन बनाए थे। श्रीलंका की शुरूआत अच्छी रही थी। दिलशान और कलुविथराना के बीच पहले विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी हुई थी। हालांकि बाद में 10 रनों के अंदर श्रीलंका ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। मिडिल ऑर्डर में सिर्फ कापुगेदरा ने 23 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कोई बल्लेबाजा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका।

The Highlights of The Match Winning Knock Played by @IrfanPathan 🔥🔥🔥

57* In just 31 Deliveries ❤️🙏🏻 #IrfanPathan #roadsafetyworldseries2020 #IndiaLegends #INDvsSL #CricketMeriJaan #cricketsuperstar #pathanpower pic.twitter.com/9BiGyWzBLJ