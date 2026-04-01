BCCI Schedule: IPL के बाद भी रहेगा रोमांच, टी20 सीरीज खेलने टीम इंडिया जाएगी जिम्बाब्वे, देखें पूरा शेड्यूल

BCCI Schedule, India's Tour of Zimbabwe: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल नोर्ड (BCCI) ने भारतीय सीनियर पुरुष टीम के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया है। जुलाई 2026 में टीम इंडिया नीली जर्सी पहनकर जिम्बाब्वे की धरती पर दहाड़ने के लिए तैयार है। यह दौरा उन फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो आईपीएल के खत्म होने के बाद क्रिकेट को मिस करने लगते हैं।