BCCI Schedule: IPL के बाद भी रहेगा रोमांच, टी20 सीरीज खेलने टीम इंडिया जाएगी जिम्बाब्वे, देखें पूरा शेड्यूल

इंडियन क्रिकेट टीम (Photo - IANS)
BCCI Schedule, India's Tour of Zimbabwe: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल नोर्ड (BCCI) ने भारतीय सीनियर पुरुष टीम के जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया है। जुलाई 2026 में टीम इंडिया नीली जर्सी पहनकर जिम्बाब्वे की धरती पर दहाड़ने के लिए तैयार है। यह दौरा उन फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है जो आईपीएल के खत्म होने के बाद क्रिकेट को मिस करने लगते हैं।
भारतीय टीम इस दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। खास बात यह है कि ये तीनों मुकाबले एक ही मैदान पर खेले जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को परिस्थितियों को समझने का अच्छा मौका मिलेगा।
|नंबर
|दिन और तारीख
|मैच
|मैदान (वेन्यू)
|1
|गुरुवार, 23 जुलाई 2026
|पहला टी20 (1st T20I)
|हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
|2
|शनिवार, 25 जुलाई 2026
|दूसरा टी20 (2nd T20I)
|हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
|3
|रविवार, 26 जुलाई 2026
|तीसरा टी20 (3rd T20I)
|हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
आपको याद होगा कि टीम इंडिया आखिरी बार साल 2024 में जिम्बाब्वे गई थी। तब वहां 5 मैचों की लंबी टी20 सीरीज खेली गई थी। उस दौरे पर भारतीय युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार भी फैंस को कुछ वैसी ही उम्मीदें हैं। हरारे का मैदान हमेशा से भारतीय खिलाड़ियों के लिए लकी रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार भी हमें क्लीन स्वीप देखने को मिलेगा।
सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिकेट का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। अगले साल यानी जनवरी 2027 में जिम्बाब्वे की टीम भी भारत के दौरे पर आएगी। तब दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) खेली जाएगी। ये मैच भारत के ऐतिहासिक मैदानों जैसे कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में खेले जाएंगे।
आईपीएल के तुरंत बाद इस तरह की सीरीज से नए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच मिलता है। तो बस, जुलाई की तारीखें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि असली मजा तो अभी शुरू होने वाला है। तैयार हो जाइए टीम इंडिया को चीयर करने के लिए। क्या आपको लगता है कि इस सीरीज में किसी नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए?
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