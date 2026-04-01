IPL में एक ही टीम के लिए इन खिलाड़ियों ने खेले हैं सबसे ज्यादा मैच, लिस्ट में वेस्टइंडीज के दो क्रिकेटर

Indian Premier League 2028: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन खेला जा रहा है। सिर्फ चार खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहले सीजन से अब तक आईपीएल में खेल रहे हैं। ये चार खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और मनीष पांडे हैं। पिछले 18 सीजन में ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं जो कई टीमों के लिए खेल चुके हैं, लेकिन हम आपको ऐसे पांच खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आईपीएल में ज्यादातर सीजन या फिर पूरे आईपीएल करियर में सिर्फ 1 ही टीम के लिए खेले हैं।