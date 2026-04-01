IPL में एक ही टीम के लिए इन खिलाड़ियों ने खेले हैं सबसे ज्यादा मैच, लिस्ट में वेस्टइंडीज के दो क्रिकेटर

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Photo Credit- IPL T20)
Indian Premier League 2028: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन खेला जा रहा है। सिर्फ चार खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहले सीजन से अब तक आईपीएल में खेल रहे हैं। ये चार खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और मनीष पांडे हैं। पिछले 18 सीजन में ऐसे कई खिलाड़ी रहे हैं जो कई टीमों के लिए खेल चुके हैं, लेकिन हम आपको ऐसे पांच खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आईपीएल में ज्यादातर सीजन या फिर पूरे आईपीएल करियर में सिर्फ 1 ही टीम के लिए खेले हैं।
विराट कोहली 2008 से ही आरसीबी का हिस्सा हैं। आईपीएल में किसी भी एक टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड कोहली के नाम है। 2026 में एसआरएच के खिलाफ खेले गए उद्घाटन मुकाबले तक कोहली आरसीबी के लिए कुल 268 मैच खेल चुके हैं।
सीएसके के साथ एमएस धोनी 2008 से जुड़े हैं और 5 बार अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बना चुके हैं। 2016 और 2017 में सीएसके प्रतिबंधित थी। इस वजह से धोनी राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की तरफ से खेले थे। इसके अलावा पिछले 18 सीजन में 16 सीजन धोनी सीएसके की तरफ से खेले हैं। आईपीएल 2025 तक धोनी ने सीएसके के लिए कुल 248 मैच खेले हैं और एक टीम के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
2008 से 2010 तक डेक्कन चार्जेस का हिस्सा रहे रोहित शर्मा 2011 से मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं। रोहित आईपीएल 2026 में केकेआर के खिलाफ हुए मैच तक 228 मैच खेल चुके हैं। वह एक टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए सुनील नरेन की वफादारी और अनुभव टीम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रहा है। ऑफ स्पिनर सुनील नरेन साल 2012 से ही केकेआर से जुड़े हुए हैं और पिछले 14 सालों से टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ खेले गए मैच तक नरेन केकेआर की ओर से कुल 190 मैच खेल चुके हैं।
पोलार्ड ने 2010 से 2022 तक मुंबई इंडियंस (एमआई) के लिए 189 मैच खेले हैं। वह एक टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में पांचवें नंबर पर हैं। पोलार्ड अब आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं और एमआई के बल्लेबाजी कोच हैं।
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