मोहम्मद शमी का आलोचकों पर तंज, कहा – पिछले 5-6 सालों में 130 विकेट लिए, फिर भी कहते हैं मैं टी20 बॉलर नहीं

Mohammed Shami's Swipe At Critics: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद चयनकर्ता उन्हें अभी तक टीम में जगह नहीं दे रहे हैं। आमतौर पर शमी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा, वह सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस अनुभवी गेंदबाज के साथ हो क्या रहा है?