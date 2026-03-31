टीम इंडिया से बाहर चल रहे शमी ने रिटायरमेंट को लेकर दिया बड़ा बयान, बताया किस दिन छोड़ देंगे क्रिकेट

Mohammad Shami on Retirement: टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) पिछले एक साल से टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (ICC Champions Trophy 2025) के बाद चोट की वजह से उन्हें टीम इंडिया (Team India) से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद फिट होने के बावजूद वह टीम में वापसी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के सामने आकर इस पर खुलकर बात भी की, लेकिन इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने कोई खास ध्यान नहीं दिया।