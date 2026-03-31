बॉल टेंपरिंग मामले में फखर जमान को मिली कड़ी सजा, PCB ने इतने मैचों से किया बैन, जानें कब होगी वापसी

Fakhar Zaman Ball Tampering Controversy: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मंगलवार को लाहौर कलंदर्स के दिग्गज बल्लेबाज़ फखर ज़मान (Fakhar Zaman) के खिलाफ सजा का ऐलान किया। रविवार को कराची किंग्स (Karachi Kings) के खिलाफ हुए पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) के एक मैच में गेंद से छेड़छाड़ के आरोपों के चलते उन्हें 2 मैचों से बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी एक बयान में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज़ को कराची किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान आचार संहिता के अनुच्छेद 2.14 का उल्लंघन करने के लिए 'लेवल 3' का दोषी पाया गया। जिसके बाद उन्हें दो PSL मैचों से बैन कर दिया गया है।