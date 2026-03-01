पाकिस्तानी खिलाड़ी के खिलाफ तगड़ा एक्शन, लगा 2 करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला

सुनवाई और नसीम के जवाबों के रिव्यू के बाद समिति ने फैसला सुनाया कि नसीम द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की विभिन्न शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उन पर 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया सलाहकार को पहले ही हटा दिया है और पीसीबी उसे ब्लैकलिस्ट करेगा, ताकि वह पीसीबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी खिलाड़ी के साथ काम न कर सके। पीसीबी ने कहा कि वह पेशेवर मानकों, अनुबंध संबंधी दायित्वों और खेल की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।