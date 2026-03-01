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पाकिस्तानी खिलाड़ी के खिलाफ तगड़ा एक्शन, लगा 2 करोड़ का जुर्माना, जानें पूरा मामला

नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया सलाहकार को पहले ही हटा दिया है और पीसीबी उसे ब्लैकलिस्ट करेगा, ताकि वह पीसीबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी खिलाड़ी के साथ काम न कर सके।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Mar 30, 2026

Naseem Shah and Virat Kohli

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नशीम शाह (Photo Credit - IANS)

पाकिस्तान के दाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह मुश्किल में पड़ गए हैं। शाह पर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (पीएसएल 2026) के उद्घाटन के दौरान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बारे में एक अपमानजनक ट्वीट करने के लिए 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (लगभग 7100 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है। शाह को अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी हटाने का निर्देश दिया गया है।

नसीम ने दिया अकाउंट हैक होने का बयान

एक रिपोर्ट के मुताबिक, नसीम ने गुरुवार को पाकिस्तान सुपर लीग के उद्घाटन समारोह में मरियम नवाज के साथ “लॉर्ड्स की रानी” जैसा बर्ताव किए जाने को लेकर किए गए ट्वीट पर अनभिज्ञता जाहिर की थी। सूत्रों के अनुसार, मरियम नवाज ने नसीम की माफी स्वीकार कर ली थी और इस युवा खिलाड़ी को माफ करने को तैयार थीं, लेकिन अनुशासन समिति नसीम को माफ करने के पक्ष में नहीं थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि नसीम का यह तर्क कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, स्वीकार नहीं किया गया।

पीसीबी ने कहा, “अनुशासन समिति की कार्यवाही नसीम शाह के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की विभिन्न शर्तों और पीसीबी के सोशल मीडिया दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित है।” पीसीबी ने 27 मार्च 2026 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उल्लंघनों का जिक्र किया गया था और नसीम से जवाब मांगा गया था। नसीम शाह का जवाब मिलने और उसकी समीक्षा करने के बाद 30 मार्च 2026 को तीन सदस्यीय अनुशासन समिति द्वारा एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई।

सुनवाई और नसीम के जवाबों के रिव्यू के बाद समिति ने फैसला सुनाया कि नसीम द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की विभिन्न शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उन पर 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया सलाहकार को पहले ही हटा दिया है और पीसीबी उसे ब्लैकलिस्ट करेगा, ताकि वह पीसीबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी खिलाड़ी के साथ काम न कर सके। पीसीबी ने कहा कि वह पेशेवर मानकों, अनुबंध संबंधी दायित्वों और खेल की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Updated on:

30 Mar 2026 11:06 pm

Published on:

30 Mar 2026 11:04 pm

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