LSG vs DC Pitch Report: काली मिट्टी की पिच पर आसान नहीं होगी बल्लेबाजी, स्पिनरों का बोलबाला, पढ़ें लखनऊ की पिच का हाल

इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहले इनिंग्स का औसत स्कोर आमतौर पर 160-175 के आसपास रहता है। कुछ मैचों में 180+ भी देखा गया है। हाई स्कोरिंग मैच कम होते हैं, लेकिन 2024-25 के कुछ सीजन में पिच थोड़ी बल्लेबाज-अनुकूल रही है। इस मैदान पर सबसे ज्यादा स्कोर 235/6 कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2024 में बनाया था। जवाब में लखनऊ की टीम 137 रन पर ढेर हो गई थी। रात के मैचों में ओस आ सकती है, जिससे दूसरी इनिंग्स में चेज करना आसान हो जाता है। ज़्यादातर मैचों में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुनती है।