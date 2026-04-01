PBKS vs GT: डेब्यू मैच में ही दिखा कूपर कोनोली का जलवा, ताबड़तोड़ पारी ने ऐसे रखी पंजाब किंग्स की जीत की नीव

आईपीएल 2025 के पर्पल कैप विजेता प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले दो ओवर में ही पंजाब की कमर तोड़ दी। उन्होंने तीन विकेट लेते हुए स्कोर को 110/2 से 121/6 पहुंचा दिया। पंजाब की जीत अब भी संभव थी, लेकिन एक और विकेट गिरता तो मैच कहीं और जा सकता था। लेकिन कॉनली पर जैसे इसका कोई असर ही नहीं पड़ा। 16वें ओवर में कगिसो रबाडा की तेज बाउंसर पर उन्होंने जो पुल शॉट मारा, वो सीधे छक्के के लिए गया। उसी ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 12 रन उस ओवर में आए और पंजाब की लड़खड़ाती हुई पारी को जैसे कोई सहारा मिल गया।