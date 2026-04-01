PCB ने नसीम शाह का करियर बचाया, कितने भारतीय खिलाड़ी राहुल गांधी पर ट्वीट करते हैं? जानें कामरान अकमल ने ऐसा क्यों कहा

इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू चर्चा में है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह पर लगाया गया जुर्माना पिछले साल आमेर जमाल को मिली सजा से 16 गुना से भी ज्यादा है। जमाल ने अपनी कैप पर इमरान खान का कैदी नंबर लिखकर मैदान पर प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उन्हें हल्की सजा मिली थी। इस तुलना ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्रिकेट जगत में अब इस मुद्दे पर जोरदार बहस छिड़ गई है कि क्या बोर्ड के नियम अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग तरीके से लागू किए जा रहे हैं।