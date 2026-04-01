LSG vs DC Playing 11: क्या केएल राहुल बनेंगे दिल्ली के ओपनर? जानें लखनऊ और दिल्ली के इम्पैक्ट प्लेयर और धाकड़ प्लेइंग 11!

IPL 2026, LSG vs DC Playing 11: बुधवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि ऋषभ पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की कप्तानी कर रहे हैं, वहीं अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स (DC) की कमान संभाल रहे हैं। पिछले सीजन में दोनों टीमें बीच के पायदानों पर रही थीं, लेकिन इस साल दोनों का इरादा प्लेऑफ में जगह बनाने का होगा।