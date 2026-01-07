IND U19 vs SA U19: सूर्यवंशी और जॉर्ज के तूफानी शतक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 233 रन से हरा 3-0 से किया सूपड़ा साफ

14 साल के वैभव ने 74 बॉल पर 127 रन की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 10 छक्के और 9 चौके लगाए। वैभव ने आरोन जॉर्ज के साथ 227 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। आरोन जॉर्ज ने 106 गेंदों पर 16 चौके की मदद से 118 रन की पारी खेली। वैभव को इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीरीज में 206 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।