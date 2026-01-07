IND U19 vs SA U19: सूर्यवंशी और जॉर्ज के तूफानी शतक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 233 रन से हरा 3-0 से किया सूपड़ा साफ

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
South Africa U19 vs India U19, 3rd Youth ODI: दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 टीम के खिलाफ खेले गए तीसरे यूथ वनडे मुक़ाबले में भारतीय अंडर 19 टीम ने कप्तान वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज के शानदार शतकों की मदद से 233 रन की बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है।
बेनोनी के विलोमूर पार्क स्टेडियम में भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 393 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 35 ओवर में 160 रन पर ऑलआउट हो गई। अफ्रीका के लिए डेनियल बोसमेन ने 40 और पॉल जेम्स ने 41 रनों की पारी खेली। टीम के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाये। भारत के लिए किशन सिंह ने 3 विकेट झटके।
14 साल के वैभव ने 74 बॉल पर 127 रन की पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 10 छक्के और 9 चौके लगाए। वैभव ने आरोन जॉर्ज के साथ 227 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। आरोन जॉर्ज ने 106 गेंदों पर 16 चौके की मदद से 118 रन की पारी खेली। वैभव को इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीरीज में 206 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।
