ब्रिस्बेन टेस्ट : अनुभवहीन भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में, पहले दिन बनाए 274 रन

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने यहां गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 274 रनों के साथ किया। स्टम्प्स तक कप्तान टिम पेन (Tim Paine) 38 और कैमरून ग्रीन (Cameron green) 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। चोटों से परेशान भारतीय टीम इस मैच में चार बदलाव के साथ उतरी। मेहमान टीम का गेंदबाजी आक्रमण बेहद अनुभवहीन और नया है, लेकिन फिर भी भारत के युवा गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने अच्छा प्रदर्शन किया।

मानर्स लाबुशैन ने खेली 108 रन की पारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सलामी जोड़ी को जल्दी खो दिया। मानर्स लाबुशैन ने 108 रनों की पारी खेल टीम को मजबूत किया, लेकिन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे भारत के तेज गेंदबाज टी. नटराजन ने दो विकेट लेकर भारत की वापसी करा दी और मेजबान टीम को दबाव में ला दिया। हालांकि कप्तान पेन और ग्रीन ने 61 रनों की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर मजबूत कर दिया।

It looked like Australia were taking the game away. The conditions and the situation were right for them. But as always, India have been admirably persistent. It is a quality that has defined them in this series.