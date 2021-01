Ind vs Aus Test: बारिश ने रोका तीसरे टेस्ट का पहला दिन, मैच रुकने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर बनाए 21 रन

नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने के बाद बारिश के चलते रुक गया है। सिडनी में हो रही तेज बारिश के बाद मैच को बीच में ही रोकना पड़ा है। बारिश के खलल तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। फिलहाल क्रिज पर मार्नस लाबुशेन (2 रन) और विल पुकोवस्की (14 रन) टिके हैं।

ऑस्ट्रेलियाई पारी के आठवें ओवर की पहली गेंद के साथ आई बारिश ने खिलाड़ियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस समय तक आस्ट्रेलिया ने 7.1 ओवरों मे एक विकेट पर 21 रन बनाए थे। मोहम्मद सिराज ने पांच के निजी स्कोर पर डेविड वॉर्नर को स्लिप में कैच कराकर सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया।

Hopefully just a short break in play as the players leave the field for a little bit of drizzle #AUSvIND