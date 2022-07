IND vs ENG 1st T20: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला रात 10.30 बजे से, जानिए कहां औऱ कैसे देख सकते हैं मैच

IND vs ENG when where and how to watch:भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुक़ाबला साउथेम्प्टन में रात 10.30 बजे से खेला जाएगा। वैसे तो यह मुक़ाबला सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। लेकिन आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं। आइए इस खबर के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप कब, कहां और कैसे इस मैच को फ्री देख सकते हैं।

नई दिल्ली Updated: July 07, 2022 12:39:15 pm

India vs England 1st T20 Live Streaming: इंग्लैंड और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज साउथेम्प्टन में खेला जाएगा। इस मुक़ाबले में एक बार फिर आयरलैंड में सीरीज जीतने वाली युवा टीम खेली नज़र आएगी। इस मैच की कप्तानी नियमित कप्तान रोहित शर्मा करेंगे। इस मैच में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है। ऐसे में टीम की ज़िम्मेदारी संजू सैमसन, दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक के कंधों पर रहेगी। यह मैच कितने बजे शुरू होगा और इसे आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं। आइये जानते हैं इस बारे में -

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 कहां खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच द रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन में खेला जाएगा। यह भी पढ़ें : ENG vs IND 1st T20: संजू सैमसन या रोहित शर्मा को बनायें कप्तान, अपनी Dream 11 टीम में इन खिलाड़ियों को करें शामिल भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 कितने बजे शुरू होगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 7 जुलाई यानि आज रात 10:30 बजे शुरू होगा। इस मैच का टॉस 10 बजे होगा वहीं पहली गेंद 10.30 बजे फेंकी जाएगी। भारत और इंग्लैंड का यह मुक़ाबला कहां देख सकते हैं?

भारत-इंग्लैंड सीरीज के प्रसारण का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। इसलिए इस मैच का प्रसारण भी सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर किया जाएगा। आप सोनी स्पोर्ट्स के चैनल पर अलग-अलग भाषाओं में लाइव मैच देख सकते हैं। टी20 का सीधा प्रसारण Sony Six और Sony Ten 3 पर होगा. भारत और इंग्लैंड के बीच इस मैच को ऑनलाइन कहा देख सकते हैं ?

इस मैच को आप सोनी लीव एप पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस मैच से जुड़ी अन्य अपडेट या जानकारी के लिए हमारे साथ patrika.com पर बने रहे। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 फ्री में कहा देख सकते हैं?

अगर आपके पास जियो की सिम है तो आप इस मैच को जियो टीवी में फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे डीडी स्पोर्ट्स में फ्री में देख सकते हैं।

