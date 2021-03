India vs England: भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर सीरीज अपने नाम की

नई दिल्ली। सैम कुरैन (नाबाद 95) की शानदार पारी के बावजूद इंग्लैंड जीत दर्ज नहीं कर सकी और भारत ने रविवार को यहां महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले को सात रन से जीतकर तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। भारत ने इससे पहले इंग्लैंड से चार मैचों की टेस्ट सीरीज 3-1 से और पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीती थी। भारत की ओर से शार्दूल ठाकुर ने चार, भुवनेश्वर कुमार ने तीन और टी नटराजन ने एक विकेट लिए।

IND VS ENG: पुणे में इंग्लैंड को है भारत के इन 2 खिलाड़ियों से बड़ा खतरा, जानिए टीम इंडिया के रिकॉर्ड

India vs England, 3rd ODI: India defeat England by 7 runs in Pune pic.twitter.com/66rwShMQpN