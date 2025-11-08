India vs Kuwait: भारतीय गेंदबाजों की जमकर हुई कुटाई, कुवैत ने इतने रन से जीता मुकाबला

India vs Kuwait Match Highlights: हांगकांग सिक्सेस 2025 में शनिवार 8 नवंबर की सुबह 6.40 बजे भारत और कुवैत के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी कुवैत की टीम ने निर्धारित 6 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 106 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 5.4 ओवर में अपने सभी विकेट गंवाकर सिर्फ 79 रन ही स्‍कोर बोर्ड पर लगा सकी और इस तरह उसे अपने टूर्नामेंट के दूसरे मैच में कुवैत के खिलाफ 27 रन से हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने बारिश बाधित मैच में पाकिस्तान को हराकर अपने अभियान की विजयी शुरुआत की थी।