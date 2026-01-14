IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने इस स्टार खिलाड़ी को दिया मौका, देखें प्लेइंग 11

India vs New Zealand, 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कीवी टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने वडोदरा में खेले गए पहले मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली थी।