IND vs NZ 2nd T20: सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत ने किए दो बदलाव, इस दिग्गज को किया बाहर

भारत ने इस मैच में दो बदलाव किए हैं। स्पिनर ऑलराउंडर अक्षर पटेल पिछले मैच में चोटिल हो गए थे उनकी जगह कुलदीप यादव को मौका मिला है। वहीं, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। उनकी जगह हर्षित राणा प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने प्लेइंग 11 में तीन बदलाव किए हैं। रॉबिन्सन की जगह सीफ़र्ट को शामिल किया गया है। क्लार्क टीम से बाहर हैं और उनकी जगह फाउल्क्स को मौका मिला है। वहीं मैट हेनरी भी टीम में शामिल हैं।