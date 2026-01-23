19वें और 20वें ओवर में आए हैं रिंकू सिंह के करियर के 35.8% रन, फिनिशर की भूमिका में मचा रहे गर्दा

आईपीएल का मंच रिंकू को सालों से इसी भूमिका के लिए तराश रहा था। पिछले तीन सीज़नों में डेथ ओवर्स में रन बनाने के मामले में कोई भी बल्लेबाज़ इस बाएं हाथ के खिलाड़ी से आगे नहीं रहा। आईपीएल 2023 से अबतक आख़िरी चार ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रिंकू केवल टिम डेविड से पीछे हैं। रिंकू ने 414 और डेविड ने 463 रन बनाए हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में वे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज से आगे हैं। उनका स्ट्राइक रेट 201.95 हा है, वहीं डेविड का स्ट्राइक रेट 197.25 है। रिंकू, टिम डेविड, एमएस धोनी या हेनरिक क्लासेन की तरह विस्फोटक नहीं दिखते, लेकिन डेथ ओवर्स में हर 3.15 गेंदों पर एक बाउंड्री लगाकर वे इन सभी से तेज़ी से रन जुटाते हैं।