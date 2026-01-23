सरफराज खान का खतरनाक फॉर्म जारी, 50 दिन के भीतर ठोके 3 शतक, अब रणजी में जड़ा दोहरा शतक

मुंबई और हैदराबाद के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप डी के एक मुक़ाबले में सरफराज ने दोहरा शतक पूरा कर लिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में उन्होंने 206 गेंद पर दोहरा शतक ठोकते हुए 219 गेंद पर 9 छक्के और 19 चौकों की मदद से 227 रन बनाए। यह उनके फ़र्स्ट क्लास करियर की 17वीं सेंचुरी थी।